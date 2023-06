Praalimine ja võimuvõitlus. Venemaal sünnib üha uusi eraarmeesid

Aprilli lõpus ähvardasid Bahmuti all sõdivad Wagneri eraarmee sõdurid maha lasta Gazpromi eraarmee üksuse Potok võitlejaid, kes olid Ukraina armee survel enda positsioonidelt taganenud. Eraarmeede omavahelised konfliktid ja võimuvõitlus pole midagi uut. Wagneri juht Jevgeni Prigožin kritiseeris hiljuti suurfirmasid, mis loovad endale erasõjavägesid, uskudes, et nende roll on hajutada Wagneri mõju ja piirata selle osalemist Venemaa sisepoliitikas.