Vene propagandakanali RT juht Margarita Simonjan kutsus üles sõda lõpetama. Siirad marurahvuslased on raevus

„Nad hakkavad meie pihta andma kõikvõimalikke lööke, meie aladel,“ hoiatas Simonjan. „Belgorodi oblastis ja kaugemal, Voronež pole sealt kaugel ja jumal hoidku, Rostov, minu kodune Krasnodar ja nii edasi. Krimmist ma üldse ei räägigi. Ja kus on siis meie punane joon? Millegipärast tundub mulle, et punane joon puudutab hoopis seda kahju, mis tabab meid, kui me selle joone ületame. Seda joont ei ole me veel ületanud – see tähendab lööke nende vastu, kellega me tegelikult sõdime [Simonjani väitel ilmselt NATO riigid]. Mingist hetkest peame hakkama andma lööke lennuväljade pihta, kust need lennukid stardivad, tehaste pihta, kus seda kõike toodetakse, sadamate pihta. Aga nemad vastavad siis samamoodi ja siis on see, nagu Ameerikas öeldakse, cake fight, laste tordisõda, kus kõigi pihta loobitakse. See oleks raske nii nende kui ka meie jaoks. Tahaksin, et seda ei juhtuks.“