Vabamu tegevjuht Karen Jagodin: me ei ole sellepärast homopropagandistid, et toome esile ka vähemuste hääle

„See, et meie ajalugu on nii mitmekihiline ja eri probleemidega seotud, on tegelikult väga suur rikkus. Ei ole olemas sellist asja nagu üks ajalugu. Ajalugu koosneb väga paljudest kihtidest, ja kui me hakkame teatud kihte ajalookäsitlusest kõrvale jätma, piirame me taas mõne ühiskonnagrupi vabadusi,“ põhjendab Vabamu tegevjuht Karen Jagodin uue heliteekonna olulisust praeguse pride’i-kuu valguses.