PÄEVA TEEMA | Henrik Kalmet: homofoobidel on seni kõlvanud ühes homodega kaare all laulda ja rahvatantsu vihtuda

Eestlase homoviha on omaviha, klassisüsteem, milles ruulib heteroaadel. Kusjuures sinna aadelkonda kuulumiseks ei pea midagi tegema, sinna sünnitakse, nagu sünniti vanasti mõisniku perre. Häda on selles, et selline aadliseisus ise on väljamõeldis, samasugune, nagu oli see päris aadliseisus, millest tänaseks loobutud on.