JUHTKIRI | Laienegu sallivus igasse eluvaldkonda

Ja paraku on kolmaski mõõde: see ärritab juba ainuüksi oma toimumisega ühiskonnas paljusid, kes tunnevad, et seksuaalvähemuste esiletoomine läheb konflikti nende sügavamate sisemiste väärtustega. Nii et korrakaitsjatel on omajagu tegemist ka osalejate turvalisuse tagamisega.