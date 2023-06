PÄEVA TEEMA | Anzori Barkalaja: Tallinna-sugustes omavalitsustes on keeleõpe ikka puhtalt motivatsiooni taga

Teiseks tuleb vältida nende väheste laste ja noorte ärakukkumist õppimise rajalt, sest meil ei ole sadadesse miljonitesse ulatuvat elanikkonda, et lubada enesele „kaotusi elavjõus“. Iga hing loeb, kodusest keelest või majanduslikust taustast hoolimata. See on ühtsele eestikeelsele koolile ülemineku tegelik mõte.