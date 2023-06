Mari-Vivian Ellam: mees, ära raiska naise viljakaid aastaid, kui sa pole valmis isaks olemise vastutust võtma

Üks väga oluline aspekt suhetes on kindlus, et teine inimene tahab minu kõrvale jääda ja väline märk sellest on abielu. Kahjuks seda sõrmust Eesti mehelt sageli ei tule ega tule. Paljude naiste jaoks on aga abieluga kaasnev kindla otsuse väljendamine oluliseks eelduseks, et kaaslasega laps saada.