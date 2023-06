Arnold Sinisalu: ma ei mõista neid, kes midagi ei kahetse. Mina kahetsen küll

Teeme tiiru peale rohelusest pakatavale Paljassaare poolsaarele, kust avaneb hingeavardavalt kauneid vaateid Tallinnale. „Siin on kõike: puutumatut loodust, okupatsiooniaja laga ja veelgi vanemat, keisriajast pärit kihistust,“ ütleb Sinisalu. „Mõnes mõttes on see paik Eesti võrdkuju, mis meenutab, et me ei ole siiamaani okupatsiooniaegsest jamast lahti saanud.“ Jutuajamise vahel näitab Sinisalu, kus pesitsevad tublisti puid langetanud koprad, kus on ta näinud pesitsemas luigepaari ja kus kõige sagedamini kohanud kitsi.