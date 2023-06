Öeldakse, et tõelisi newyorklasi on elu suurlinnas nii karastanud, et neid ei üllata enam pea mitte miski. Sellele vaatamata on äkitselt kogu linna enda alla matnud Kanada metsatulekahjude suits kõiki rabanud. Sotsiaalmeedias avaldatud piltide ja videote hulk on võrreldav sellega kui Eestis tuleb jõulude paiku esimene lumi maha. Kõik peavad oma pildi üles laadima.