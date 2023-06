Näidend sellest, millest sõja ajal tavaliselt ei mõelda. Kiievis sai alguse Ukraina-Eesti-Läti teatrikoostöö

„Võtsime ukrainlastega kohe ühendust, saatsime fotosid Eestist, Vabaduse väljakust, sinikollaste värvidega kaunistatud majade fotosid. Loomulikult oli sõja esimestel päevadel tähtis, et meie valitsus saatis esimesena Javeline. Hiljem aga tundsime, et ukrainlastele, kes on vaenuvägede tule all, on sellest vähe kasu, kui me paneme Twitterisse südamekesi ja kaunistame maju nende lipuvärvidega. See on loomulikult ilus, aga kasu on vähe. Eelmise aasta juuli lõpus tulime Kiievisse, et sõpradega kohtuda. Saime aru, et inimesed väsivad rindeuudistest. Otsustasime lavastada tüki sellest, miks on inimesed lahkunud. Täpsemalt meestest, kes on põgenenud. Kuidas hakatakse hiljem nendesse suhtuma, kui nad tagasi tulevad. Kuidas lõimida uuesti territooriumid, mille Ukraina vabastab,“ räägib Allan Kaldoja.

Lavastaja Valters Sīlis Lätist ütleb, et tükk on keerulisest valikust, mis inimestel sõja ajal teha tuleb. „Valikust, mille nad olid sunnitud tegema, sest asjaolud kujunesid selliselt. Selle tekstiga on huvitav töötada. See on koostöö Eesti teatri, Ukraina teatri ning Läti lavastaja ja lavakujundaja vahel,“ räägib ta.

Näitlejanna Natalia Kobizka räägib oma rollist. „See on naise lugu sõja ajal, sellest, kuidas ta sõda läbi elab. Ta oli sunnitud kodumaalt lahkuma ja üles ehitama uue elu. Aitäh Natalka Blokile, kes selle loo kirjutas,“ ütleb Natalia Kobizka.

Näitleja Hrõhori Baklanov ei varja oma sügavaid muljeid näidendist, milles tal on õnn mängida. Ta rõhutab, et see näidend rabas teda südamest.