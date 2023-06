Näen, et mu väike laps mängib toas tuletikkudega. Keelan teda, et ei tohi tulega mängida. Loomulikult võtan ka tikud käest. Laps ei saa keelust aru. Meil on riid. Laps mossitab, ma ei mõista teda. Kas õigus võib olla nii mul kui lapsel?