REPORTAAŽ | Borš, pirukad ja aitamisrõõm. Ukraina sõjapõgenikele korraldati talgupäev

Ukse taha on kogunenud veidi alla saja inimese. Päike paistab puude vahelt, juunikuine päev on soe ja mööda kolistab tramm. Pered vestlevad järjekorras seistes vaikselt omavahel ja ootavad keskpäeva, mil laoruumi uksed avatakse. Teismeline noormees, kes seisab järjekorra eesotsas, ütleb, et on siin oodanud tund aega.