Ma arvan, et see oli suhteliselt sarnane. Kõigepealt arutleti probleemi üle ja mõne jaoks oli probleem liiga suur, et seadustamisega edasi liikuda, mõni oli sel teemal väga kahtlev. Pärast seaduse vastu võtmist polnud samasooliste abielu enam probleem. Ma väga usun, et Eestis juhtub sama. Nüüd mõtlevad inimesed, et muidugi on meil seda vaja, aga need, kes algselt vastu olid, mõtlevad samasoolisest abielust nüüd kui normaalsest osast meie ühiskonnast.