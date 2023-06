Urmo Soonvald: 10 küsimust ajakirjanduse käibemaksust Kallase valitsusele ehk Kuidas peaminister unustas põhimõtted ja ühineb Eesti vastastega

Kuigi alles esmaspäeval kuulutab valitsus ametlikult välja uued käibemaksumäärad ajakirjandusele ja majutusasutustele, on teada, et ajakirjanduse käibemaks tõuseb 5 protsendilt 9 protsendile. Kuigi mitu koalitsioonipoliitikut on lubanud „teemaga nädalavahetusel veel tegeleda“, näib, et Kaja Kallase ja Reformierakonna vedamisel on otsus langetatud ja kättemaksuteerull finišisse jõudmas.