Kui vaadata ka valitud aseesimehi, siis on selge, et Helme(de) kontroll erakonna juhtimise üle on endiselt raudkindel. Mis puudutab Peeter Ernitsa kandideerimist, siis loeksin seda poliitilises mõttes pigem pinnavirvenduseks. Seda indikeeris ka hääletustulemus.