EPL HERSONIS | „Neil oli kõik olemas ja see hävis ühe päevaga.“ Mida teha, kui kaotad 80-aastaselt kodu?

Natalja Havrõlenko maja värav Hersonis on kaetud raketikildude tekitatud aukudega. Nendel päevadel, kui Ukraina sõjavägi ja vabatahtlike armee on evakueerinud inimesi üleujutatud Hersonist ja selle ümbruskonna küladest, on 52-aastase naise maja turvaline ja kuiv varjupaik. „Neil oli elus kõik olemas ja see kõik hävis ühe päevaga,“ ütleb Natalja oma kahe uue kaasüürniku Aza Šutova (82) ja Viktor Perepjolka (81) kohta, kes on viimase paari päeva jooksul koos oma koertega tema poole sisse kolinud.