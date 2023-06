SÕJARAPORT | Igor Taro: laupa ründamise asemel katsuvad Ukraina väed võtta okupandid pooleldi piiramisse, et need ise võtaksid vastu raskeid otsuseid

1) Belgorodi suunal pole viimastel päevadel enam uudiseid olnud. Ilmselt on sealne reidide sari oma eesmärgi praeguseks täitnud – okupantide tölplust pseudokaitse rajamisel on piisavalt häbistatud ning olulised trofeedki kätte saadud. Mõne vanemohvitseri saatmine Kobzoni kontserdile õnnestus sellisel moel, et nekroloogis kirjutati „suri kangelasena automaat käes“, mis tähendab, et ilmselt tabati nende kõrgeausus ikka väga ootamatult.