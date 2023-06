Meil on hea meel selle üle, et valitsus on jõudnud arusaamisele, et tõstes majutusasutuste käibemaksu 9%-lt 22%-le, ta riigieelarvele rahalist võitu väga suure tõenäosusega ei saaks, sest sektori rahvusvaheline konkurentsivõime väheneks.