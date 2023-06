PÄEVA TEEMA | Ragne Kõuts-Klemm: kui ajakirjandus jääb nälga, on ohus ka demokraatia

Meediaettevõtted arvutavad, et valitsuse otsusega ajakirjanduse käibemaksu tõsta kaasneb neile igal aastal lisakulu 3-4 miljonit eurot. Mitmekümnemiljonilise aastakäibe juures näib see olevat suhteliselt tühine. Veel tühisem on aga saadav kasu riigikassasse. Kahju seevastu võib olla ootamatult suur.