ARVUSTUS | Endla teatri „Helluse keeles“. Lilledest kirendav kitš või üle võlli paroodia?

Lavastaja mõtisklus kavalehel kahekordistab seda segadust. Ma ei tea siiamaani vastust. Sestap loodan, et tegu on siiski paroodiaga. Lõviosa publikust tõusis aplodeerides püsti – kaasa arvatud see teises reas istunud naisterahvas, kes peaaegu pool esimest vaatust absoluutse ükskõiksusega laval toimuva vastu oma telefonis elas, nii et tema personaalset ekraanivalgust kiirgas heldelt nii lavale kui ka saali (26. mai etendus – toim).