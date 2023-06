Aleksei Jevgrafov: Ida-Virumaa võitleb ellujäämise nimel, aga valitsus nõuab neilt lojaalsuse tõestamist

Koalitsiooniläbirääkimiste käigus teatati, et Ida-Virumaale määratakse valitsuse eriesindaja. Esialgu räägiti, et eriesindaja hakkab tegelema piirkonna oluliste probleemidega, aitab kaasa maakonna arengule ja osutab kõikvõimalikku abi. Sellest on möödas kaks ja pool kuud, kuid kes sellele ametikohale astub ja millega hakkab tegelema, pole veel teada.