Kogemusnõustajad Inna Sidoruk ja Maria Mollok: laste enesetapukatsete arv on kahekordistunud. Suur süü lasub eksamipingel

Võime selge sõnaga välja öelda lause, et kõik me mäletame aega, kui meist said puberteediealised ehk teise sõnaga algas „mina olen kõige targem ja vanemad ei tea midagi“ periood. Ühel hetkel aga avastad, et tegelikult oled oma tarkuses ihuüksi ja kellegagi pole rääkida.