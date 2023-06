Lauri Vahtre: mitte ainult seksuaalvähemused - igaühel on mingi omadus, mille poolest ta on kellestki teisest halvem

Siinkohal sukeldume huvitavasse ja võib-olla koguni liiga huvitavasse teemasse. Mida tähendab „liigategemine“? See on nii ebamäärane. Kultuuriti ja ajastuti, aga ka selsamal päeval sellesama kultuuri/ühiskonna piires nõnda erinev. Mis on ühe silmis ülekohus, on teise silmis õiglus ja vastupidi. Milles õigupoolest seisneb ülekohus seksuaalvähemuste suhtes?