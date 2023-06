Martin A. Noorkõiv: teeme ühe demokraatia arendamise sihtasutuse, mitte kuus erakondlikku maailmavaate edendamise asutust

Demokraatia uurijatega arutledes on minu jaoks saanud aina selgemaks, et need mitmekesised probleemid on kõik sümptomid, mis viitavad ühele haigusele. See haigus on meie demokraatlike institutsioonide stagneerumine. Aga stagneerumine ei tähenda mitte lagunemist, vaid seda, et institutsioonid ei ole piisavalt muutunud, et tulla toime muutuva keskkonnaga – sotsiaalmeedia, globaliseerumise, rände, kliima ja palju muuga. Mitte institutsioonid ei ole järsku kehvemaks muutunud, vaid meie ootused ja lootused nende suhtes on muutunud.