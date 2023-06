JUHTKIRI | Ei tohi panna suurte läbikukkumist laste õlule

Teisisõnu: panete oma lapse kooli, ootate, et saate üheskoos talle mõistliku hariduse anda, ja siis tuleb üllatus, et haridusasutus on teinud praaki. Kuidas end tunnete? Aga kuidas tunneb end kool, kes näeb, et pädevat matemaatikaõpetajat pole võimalik mingi valemiga värvata? Keegi pole koolitanudki ja ega palk just motiveeri.