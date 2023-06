JUHTKIRI | Pankadelt saaks haugata rohkem

Valitsuse põhjenduste nõrkuse ilmekas näide on see, kuidas peaminister Kaja Kallas pankade, majutusasutuste ja meedia maksutõuse õigustas. „See oli kompromiss, et kõigil tõuseb neli [protsenti] – nii majutusasutustel, pankade avansiline tulumaks kui ka ajakirjanduse käibemaks,“ lausus ta ERR-ile. Kui tegemist pole eneseiroonilise naljaga, siis on see totter selgitus: jutt on ju kahest täiesti erinevast maksust, mille määrade muutust on sisutu võrrelda.