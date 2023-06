Trump end süüdi ei tunnistanud, rivaalid räägivad armuandmisest

Trump jätkas kampaaniat samal õhtul New Jerseys ja pöördus endale kuuluvas Bedminsteri golfiklubis toetajate poole kõnega. Sama klubi oli süüdistajate sõnul üks kohtadest, kus seadusvastaselt dokumente ladustati. Süüdistuses loetletakse 37 kuriteoepisoodi, millega rikuti seitset paragrahvi. Nende seas on ametnikele valetamine, riigitoimingute takistamine ja julgeolekusaladuste teadlik loata käitlemine. Trump väitis kõnes ekslikult, et ekspresidendina ei ole tal riigisaladuste käitlemisele piiranguid. „See on poliitiline tagakiusamine, mis meenutab otseselt mõnda fašistlikku või kommunistlikku riiki,“ ütles Trump.