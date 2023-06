Omavalitsused ei tohi panna inimesi aastateks eluruumi järjekorda

Kesklinna valitsuse sotsiaalosakonnast märgiti, et olemas on ka eluruumi tagamise teenus. „Sel juhul osutab linn inimesele elamispinna üürimise nõustamise ja toetamise teenust, mille eesmärk on toetada püsiva sissetulekuga sotsiaal-majanduslikes raskustes inimest vabaturult eluruumi leidmisel,“ selgitas osakonna juhataja Marje Paljak. Aga selleks oleks justkui vaja püsivat sissetulekut.