Marko Pomerants: Eesti riik on inimeste koju toomises olnud järjekindel ja professionaalne

On 13. juuni õhtu Quebecis, Kanadas. Rahvusvaheline Turbamaade Ühing on aastakoosoleku lõpetanud ja ollakse ühisel õhtusöögil restoranis. Ameerika ökoloog Curtis Richardson räägib, kuidas ta meie professor Ülo Mandrega Saatse saapast läbi sõitis. Can You imagine? „Kujutad sa ette…,“ seletab ta innustunud kanadalastele. Me ei tea sel hetkel midagi PPA logistikute eksimusest ja kinnipidamisest Saatse piiripunkti lähistel. Järgmine hommik selle teadmise toob.