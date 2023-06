KIRI | Villu Zirnask: riigijuhid ja -kontrolörid, ametnikud ja teadlased, lõpetage ringkaitse ja hakake koroonaajast järeldusi tegema

See on karjuv hoolimatus, et Eesti riigi- ja teadusasutustes pole valminud ühtki analüüsi teemal, kuivõrd läksid aastate 2020–2022 koroonameetmed ja kulutused asja ette.

5. juunil laenas Eesti valitsus jälle pool miljardit eurot. Kümneks aastaks. See raha ei leia kasutust millekski, mille kohta oskame kümne aasta pärast (kui saabub laenu tagasi maksmise aeg) öelda, et saime vastu selle või tolle hüve. Ei, see raha libiseb näppude vahelt lihtsalt minema, jättes üles võlakohustuse, aga mitte mälestust, et oleme selle raha eest midagi saanud.