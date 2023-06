Silvio Berlusconi. Poliitik, kellel oli suur lõbujanu ja palju vaenlasi

„Addio presidente! [Jumalaga, president!]“ kirjutas pärast Silvio Berlusconi surma sotsiaalmeediasse seltskonnategelane Karima El Mahroug ja lisas postitusele murtud südame märgi. Laiemalt Ruby Rubacuori ehk Südametemurdja nime all tuntud Karima El Mahroug sai 2010. aastal Berlusconi tõttu maailmakuulsaks. Just tema tõmbas Itaalia peaministrile kaela karjääri suurima juriidilise sekelduse ja lasi käibele väljendi „bunga-bungapeod“. Kui 17-aastane Ruby jäi Milanos vahele juveelivargusega, helistas Berlusconi järjekindlalt politseisse, kuni saavutas Ruby vabastamise. Peaminister luiskas korrakaitsjatele, et tegu on Egiptuse diktaatori lähedase sugulasega, kelle vahistamine tooks kaasa diplomaatilise skandaali.