Nii mina, kui peaminister tegime opositsioonile üleskutseid esitada sisulisi muudatusettepanekuid, mida saaks arutada ja mille pealt kompromisse leida. Sellest valemist läks käiku ainult esitamise osa ja neid muudatusettepanekuid tuli kokku üle tuhande, millest enamikel eelnõuga side puudub või on seaduse mõttega risti vastupidine. Opositsioonijuht Martin Helme on ise välja öelnud, et ettepanekute mõte on viita aega ja muuta seaduste tavakorras arutamine võimatuks.