JUHTKIRI | Vähemalt kahes metsatööstust puudutavas asjas peaks küll suutma kokku leppida

Praegu on Eesti puidusektor otsekui alasi ja haamri vahel, sest esiteks käib kohalike raiemahtude vähendamise nimel äge ja mõningast edu saavutanud võitlus ning teiseks on sõja tõttu keelatud Venemaalt ja Valgevenest puitu importida. Kõige uuem areng – Skandinaavia majanduse aeglustumise tõttu on vähenenud nõudlus Eesti palkmajade jms järele – on selles kontekstis isegi omamoodi õnn, sest müük jääb tegemata ostja majandusraskuste, mitte su enda konkurentsivõimetuse pärast.