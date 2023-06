PÄEVA TEEMA | Viimsi vald: vett tuleb mõistlikult kasutada! Kellelegi pole seda piiramatult

Aeg, kui Viimsi valla elanike arv kasvas üle tuhande inimese aastas, on jäänud möödanikku ja selle aasta esimese viie kuuga kasvas valla elanikkond ainult 84 inimese võrra. Elanike juurdekasv on oluliselt aeglustunud. Samas on vallas suur hulk möödunud aastakümne(te) jooksul kehtestatud planeeringuid, mida on asutud ellu viima ja mille ehitamist pole võimalik peatada. Nende valmimine toob valda inimesi ning seega ka veetarbijaid juurde.