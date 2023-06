UUED PILETID | „Lennart. Pöördtooliaastad“ naaseb sügisel uute lisaetendustega

„Lennart. Pöördtooliaastad“ käsikirja autor on Jaak Jõeruut ning lavastaja Karl Laumets. Peaosas on Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), lisaks mängivad Gert Raudsep (Eesti Draamateater), Rasmus Kaljujärv (Ekspeditsioon), Anu Lamp (Tallinna Linnateater), Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater), Eva Koldits, Ragnar Uustal, Christopher Rajaveer (Eesti Draamateater), Hardo Adamson ja Toomas Hendrik Ilves. Tootja on Delfi Meedia.