SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Putin on taas kõik „üle kavaldanud“, aga suuremaid muutusi rindel näeme ilmselt suve teises pooles

1) Luhanski operatiivsuunal jätkasid vene okupandid rünnakuid Bilohorivka ümbruses. Paistab, et seal on põhilöögisuunaks asulast kagus olev tööstusala, kus on kümmekond tootmishoonet asulast pisut eemal. Lähedal on ka kaevanduste aherainemäed. Siiani on ukrainlased kontrollinud ümber asula kõiki lagedaid alasid.