Eric Posner: ärge oodake Trumpi protsessist sellist tihedat juriidilist draamat nagu „12 vihast meest“. Pigem saame „Godot’d oodates“ segatuna komöödiafilmiga „Minu nõbu Vinny“

Meenutagem, et 1999. aastal takistas president Bill Clinton õigusemõistmist ja valetas vande all (valevande eest süüdistuse saamisest õnnestus tal vaevu pääseda). Clintoni kaks eelkäijat – George H. W. Bush ja Ronald Reagan – olid uurimise all ebaseaduslike tehingute tõttu, kus Iraan sai pantvangide vastu relvi, kuid ei Bushile ega ka Reaganile ei esitatud süüdistust.