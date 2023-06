Johann-Christian Põder: kirikute vastutus seksuaalvähemuste olukorra ees on väga selge ja otsene

Iga kristlane peaks täna ausalt tunnistama, et kirikute ajalugu sisaldab mitte ainult patriarhaalset misogüüniat ja naiste diskrimineerimist, vaid sellel on tugevad homofoobsed jooned, mille ületamine ei ole sugugi kerge. Seda võiksid ausalt ja enesekriitiliselt tunnistada tegelikult ka kirikujuhid. On selge, et kirikute poolt ikka ja jälle viljeletud negatiivne pilt homoseksuaalsusest leiab resonantsi ja levikut ka ühiskonnas laiemalt. See tähendab aga ühtlasi ka seda, et kirikute vastutus seksuaalvähemuste olukorra ees on väga selge ja otsene. Kirikud peaksid vaatama peeglisse ja tunnistama, et kristliku religiooni ajaloos ja tänapäevas on seisukohti ja narratiive, mis teevad ühele vähemusele väga haiget ja pärsivad nende õigusi.