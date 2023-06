SUUR ÜLEVAADE | Kuidas Eesti kütusefirmad Venemaaga sõja ajal äri ajavad

„Meist tehakse rahvavaenlased!“ kurtsid kütuseettevõtjad mullu kevadel, kui välisministeerium avaldas nimekirja Eesti ettevõtetest, kes on deklareerinud Venemaaga aetavat naftaäri. Nüüd selgub, et vähemalt pooled välisministeeriumi nimekirja kuulunud ettevõtted on tõepoolest Venemaaga äri ajanud, mõni lausa kurikuulsate riigifirmadega Gazprom ja Rosneft.