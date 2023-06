Urmas Reinsalu: tänane valitsus on asunud riiki juhtima selg ees ühiskonna poole

Annan täna riigikogu puldist üle opositsioonierakondade algatatud umbusaldusavalduse peaminister Kaja Kallasele. On üsna tavatu, et loetud kuud pärast valitsuse ametisse astumist taoline umbusaldusavaldus algatatakse. Kuid pretsedenditud on olnud kogumis ka peaministri isiklikud sammud ning valitsuse poliitikad.