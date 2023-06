PÄEVA TEEMA | Guido Pärnits: inimesed ostavad vähem, olukord meenutab üleilmset finantskriisi

Jaekaubanduses pole praegu käsil just parimad ajad. Maikuu müügid olid nõrgemad kui aprillis või märtsis ja jäid alla ka aastatagusele ajale. Olgugi eelmise aasta võrdlusbaas kõrgevõitu – pandeemiast vabanenud ühiskond tormas poodi –, on selge, et midagi on inimeste hoiakutes muutunud.