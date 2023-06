Toomas Alatalu: Putini liitlased on hakanud temast eralduma

Täna saab öelda, et see – delikaatselt öeldes – Putinist distantseerumise tendents lõi välja ka Peterburis. Putini järel esinenud Alžeeria president Tebboune pöördus esmalt mõistagi Allahi poole, ent tervitas siis ka Ras Al-Khaimahi emiiri, kes istus saalis. Tegu on ühega seitsmest Pärsia lahe emiirist, kelle valdused moodustavad kokku Araabia Ühendemiraadid ja just see riik oli SPEF23 ehk Peterburi selle aasta foorumi külalisriik number üks.