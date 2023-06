Kliimaministeerium vähendab tippjuhtide arvu

Sahinad on tinginud sellest, et endise keskkonnaministeeriumi ja majandusministeeriumi (MKM) osakonnad liidetakse, mis tähendab, et osa MKM-i asekantslereid liiguvad uude kliimaministeeriumisse. Samal ajal korraldatakse seniste keskkonnaministeeriumi asekantslerite kohtadele konkursse. See on inimesed ärevusse ajanud, sest MKM-i asekantslerid viibivad juba ka ühistel koosolekutel. Kas loodus jääb loodavas kliimaministeeriumis tagaplaanile?