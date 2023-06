Korraga on ta igal pool: kõikidel muruplatsidel, kuhu ka ei vaataks, nii linnaäärsetel teeservadel kui ka otse pealinna südames!

Põuane suvi ja harvem niitmine mõjuvad sellele stepitaimele hästi ja kollased puhmad kasvavad nii Rävala puiesteel kõrghoonete taustal kui ka ronivad mööda Toompea nõlvu. Mahukast pildigaleriist on näha, et taim on võimust võtnud ka Pirital, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas.