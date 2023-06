TOIT | Kerged jaanid! Taimne burger ja alkoholita kokteilid, mis viivad keele alla

Lihatooteid, mida sütel küpsetada, on poelettidel muidugi ohtrasti ja valik ilmselt aasta-aastalt üha laiem. Samas on ka taimsete alternatiivide ja mittealkohoolsete jookide sortiment selline, et peagu iga maitse-eelistusega inimene leiab endale kergema ja tervislikuma asenduse. Meiegi soovitame seekord hoopis peedi ja läätsedega toitainerikast burgerit ning kaht suvist jahutavat kokteili, mis võivad olla suisa desserdi eest. Kõik ikka selleks, et ka järgmisel hommikul oleks hea ja kerge olla.