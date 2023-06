Kuna sõitsin Tallinnas tihti mööda Tartu maanteed, köitis kärtsroosa SexMaxi silt alati mu tähelepanu. Teadsin, et vahetult enne Bussijaama peatust jääb tramm foori taha seisma ning mul on piisavalt aega, et aknast poe ümber toimuvat jälgida. See tundus alati midagi keelatut olevat, kuid kimbatusega segatud soov sisse kiigata jäi minuga pikalt kaasas käima. Mõtlesin: mida põnevat seal täiskasvanutele mõeldud keldripoes pakutakse, et minu väikesed silmad seda näha ei tohi?