PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: ma ei uskunud veel aasta tagasi, et riigikogu seadustab abieluvõrduse. Pigem terendas EKRE valitsus

Kui minult oleks keegi aasta-poolteist enne riigikogu valimisi küsinud, kas selles riigikogus seadustatakse samast soost inimeste abielud, siis oleksin ma vastanud „pigem ei“. Tundus, et kõik liigub selles suunas, et tuleb eelmisest veel konservatiivsem riigikogu koosseis. Paistis koguni, et EKRE võib valimised võita ja Martin Helme moodustada valitsuse.