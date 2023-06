Ukraina jääb Vilniuses ilmselt NATO ukse taha. Selgetele lubadustele seisavad vastu USA ja Saksamaa

Kõik liitlased kinnitavad, et ei ole muutnud oma seisukohta, et Ukraina saab ühel päeval NATO liikmeks. Ent küsimus ei olegi selles. Oluline on alla nelja nädala pärast toimuval Vilniuse tippkohtumisel kirjeldada, millised on järgmised sammud. „Kui NATO ei suuda Vilniuses öelda ühte uut sõna, on nad nõrgad ja hirmul,“ rõhutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba hiljuti Eesti ajakirjanikele.