Joakim Helenius: Soome näitas Eestile, kuidas koalitsioonivalitsust kokku panna

Selle tulemuseks on koalitsioonilepe, mida eriti tervitab Soome ühiskonna kõige olulisem osa – ettevõtlussektor . Soome uus valitsus mõistab, et kui Soome soovib säilitada toimivat ja jätkusuutlikku heaoluühiskonda peab ettevõtlussektor, mis toodab tulu, millest kogu riik elab, olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.

Oluline on, et Soome uus valitsus keskendub tuleval parlamendiperioodil valitsuskulude kärpimisele kuni 4,2 miljardi euro võrra, minimeerides samal ajal maksutõuse. Tegelikult on eesmärgiks isegi tööjõumaksude langetamine, et tõsta majanduse konkurentsivõimet.