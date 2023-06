Virtsu kooli lapsevanemad seisavad selle eest, et laste koolitee ei veniks kümne tunni pikkuseks

Lääneranna vald otsustas, et Virtsu kool jätkab juba sellest sügisest vaid neljaklassilise algkoolina. Neil õpilastel, kes enam Virtsu koolis õppida ei saa, on võimalus kooliteed jätkata Lihula gümnaasiumis, soovi korral ka kuueklassilises Kõmsi koolis.

Jõks tõi teisipäevasel halduskohtu eelistungil välja, et vald on küll märkinud, et selliselt koolivõrgu ümberkorraldamine aitab tõsta hariduse kvaliteeti, kuid ütles vastukaaluks, et kui Virtsu koolis kukkus lõpueksami läbi kümnest õpilasest vaid üks, siis samal ajal Lihulas kukkus 30st lapsest läbi kümme.